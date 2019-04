Frontale botsing tussen jeep en personenwagen: twee gewonden, Heirweg in Kalken volledig versperd Didier Verbaere en Jeroen Desmecht

03 april 2019

13u17 0 Laarne Een personenwagen en een terreinwagen raakten woensdagmiddag betrokken bij een zware frontale botsing op de Heirweg in Kalken.

Het ongeval vond iets voor 13 uur plaats. Momenteel is de brandweer nog druk in de weer om een dame uit één van de voertuigen te bevrijden. Bij het ongeval raakten minstens twee personen gewond: over de ernst van hun verwondingen is momenteel nog geen duidelijkheid. Door het incident is de Heirweg momenteel in beide richtingen versperd.

Meer informatie volgt.