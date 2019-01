Frank Janssens | Van commandant bij marine naar schepen voor N-VA 2019 | EEN NIEUWE START VOOR UW GEMEENTE Didier Verbaere

02 januari 2019

09u39 0 Laarne De stemmen zijn geteld, de burgemeesters en schepenen bekend - op enkele uitzonderingen na. Sommigen staan voor een tweede ambtstermijn of meer, voor vele anderen wordt 2019 het begin van een nieuwe politieke uitdaging. Onze reporters gingen bij hen langs en vroegen wat zij de komende zes jaar zoal in petto hebben voor hun stad of gemeente. U leest het de volgende dagen in uw Regiokrant.

Frank Janssens (53) zwaaide eind december af als marine-officier bij de Belgische zeemacht. Als commandant stond hij aan het roer van heel wat mijnenjagers. Nu stapt hij aan boord van de kajuit die de gemeente Laarne de komende zes jaar zal leiden.

Frank Janssens werd in oktober vorig jaar opnieuw verkozen als raadslid voor N-VA. Zijn partij kreeg de voorkeur boven CD&V en mag de komende zes jaar Laarne besturen met de Open Vld. Frank behaalde 344 voorkeurstemmen en krijgt samen met Hilde Nobels een zitje in het schepencollege. Daar is hij voortaan bevoegd voor Cultuur en Erfgoed, Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Sport en Recreatie, Dierenwelzijn, de wekelijkse markt en Milieu en Duurzaamheid.

Na zijn studies zeevaartwetenschappen aan de militaire school en een specialisatie rond mijnenjagen, stapte Frank aan boord van de Belgische vloot. "Ik heb een spannend en boeiend leven gehad op talloze binnen- en buitenlandse missies. Van de Poolcirkel tot Zuid-Afrika. Na 2005 bleef ik aan wal en werkte ik 5 jaar in Den Haag aan de modernisering van onze vloot. Toen ik in 2010 opnieuw in Laarne kwam wonen, engageerde ik me in de lokale politiek. De Vlaamse gedachte kreeg ik mee van een leraar geschiedenis", zegt Frank.

Positieve oppositie

"In het leger heb ik alle stappen doorlopen. Van matroos tot commandant. Een beetje zoals in de politiek. Ik begon relatief op de achtergrond, werd in 2012 verkozen als raadslid. En nu ben ik dus schepen. Het is vooral onze positieve oppositie die we zes jaar lang voerden, die nu haar vruchten afwerpt. We onderhielden goeie banden met CD&V en Open Vld maar ons programma leunde toch best aan bij de liberalen. Op verkiezingszondag was het bestuursakkoord dan ook snel beklonken", weet Frank. Zijn partner Sandra zetelde voor sp.a in de gemeenteraad maar zette een stap opzij voor de politieke ambities van Frank.

"Besturen ligt me wel, denk ik. Op een schip zit je 24 op 24 samen met je bemanning en moet je snel beslissingen nemen en problemen uitpraten of oplossen. Een beetje zoals een gemeente besturen. Door veel te reizen heb ik geleerd dat het in België en Laarne niet slecht leven is. Maar het kan altijd beter en daar wil ik me nu volledig op toeleggen. De burgemeester is kapitein van dit schip. Ik wil een volwaardig officier zijn. De beste stuurlui staan niet altijd aan wal", besluit Frank. (DVL)

