Fietser gewond bij vluchtmisdrijf Getuigen gezocht Didier Verbaere

29 november 2018

17u11 0

In de Krimineelstraat in Laarne raakte een fietser dinsdagochtend lichtgewond bij een aanrijding met vluchtmisdrijf. De bestuurder van een zwarye BMW sloeg na het ongeval op de vlucht. Getuigen kunnen zich melden bij de politie via pz.wlw@police.belgium.eu. En op de Zuidlaan in Wetteren raakte woensdag een fietser lichtgewond bij een aanrijding met een wagen ter hoogte van de Herderhoekstraat.