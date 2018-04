Extra ploeg voor werken Steentjesstraat 30 april 2018

Een extra ploeg wordt vanaf 17 mei ingezet voor de wegenwerken aan de Steentjesstraat en omliggende straten. De werken liepen vertraging op bij het plaatsen van de grootste en de diepste pompput ter hoogte van Laarnefabriek. "Door de gunstige weersomstandigheden en omdat vooraf alle nutsleidingen vernieuwd en waar nodig verplaatst zijn, kan de firma Aclagro nu vlot verder werken", zegt schepen van openbare werken Filip De Landtsheer (Open Vld). "Met een extra ploeg steken we tegen het bouwverlof de riolering vanaf de Korte Meire tot en met het aansluitingspunt op de Heirweg. Ook de onderlaag asfalt zal dan al aangelegd zijn. Op dit moment is de mobiliteit in onze gemeente een groot euvel. Maar onze mobiliteitsdienst en de politie houden de vinger aan de pols om zo consequent mogelijk het mobiliteitsplan bij te sturen waar nodig."





Als alles verloopt zoals gepland, is het project afgerond tegen februari 2019. De gemeente probeert geplande werken van het Agentschap Wegen en Verkeer uit te stellen zodat het verkeer niet extra belemmerd wordt. AWV wil aansluitend op de werken in de Kerkstraat het beton tussen de Rivierstaart en de Breestraat op de Heirweg vervangen door asfalt. (DVL)