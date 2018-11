Elektrische verwarming vat vuur Didier Verbaere

In de Kouterstraat in Kalken vatte een elektrisch verwarmingselement op een slaapkamer op de eerste verdieping van een woning donderdagavond om 20.45 uur vuur. De bewoner merkte het brandje snel op en schakelde de elektriciteit uit en verwittigde de brandweer. “Dankzij het snelle optreden van de bewoners, bleef de schade beperkt tot een brandvlek rond het vuurtje en wat rook in huis", zegt kapitein Eric Trogh van de Wichelse brandweer. De woning werd nadien verlucht door de brandweerlui.