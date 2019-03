Eerste schepen Andy De Cock op 8ste plaats federale lijst Didier Verbaere

15 maart 2019

Andy De Cock (30), eerste schepen en toekomstig burgemeester van Laarne, krijgt de 8ste plaats in Oost-Vlaanderen op de federale lijst van Open Vld voor de verkiezingen van 26 mei. Bij de vorige federale verkiezingen haalde Andy meer dan 5900 stemmen vanop de 15e plaats.

“Het moet gedaan zijn met de regelneverij die in Brussel heerst. De ene wet is nog maar in voege of er moeten al aanpassingen worden gedaan. Dagelijks zie ik mensen op het gemeentehuis die niet meer weten hoe ze met alle regeltjes, overheden, belangeninstanties moeten omgaan”, zegt Andy. “Als ‘bleuken’ wil ik daar mee aan helpen veranderen. Een globale sterke visie ontbreekt voor het moment en met mijn nononse-aanpak wil ik die steen alvast verleggen!”