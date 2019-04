Eerste koppel uit Laarne digitaal gehuwd maar met bevestiging op papier Didier Verbaere

05 april 2019

13u30 0

In Laarne is het eerste koppel digitaal in het huwelijksbootje getreden. Handtekeningen van burgers zijn in België sinds 31 maart officieel niet meer wettelijk nodig. Burgemeester Ignace De Baerdemaeker (Open Vld) bevestigde deze voormiddag het ja-woord van Rit Ornelis (50) en Anuschka Van Cauwenberghe (47) met zijn elektronische identiteitskaart, zijn pincode en een druk op de knop. Eén minuut na het ja-woord was de hele Belgische administratie op de hoogte van het huwelijk.

Maar de gemeente laat de koppels ook nog steeds op papier tekenen. “Ik ben nog van de oude stempel en vind zo’n digitaal huwelijk kil. Voor mensen is huwen een belangrijk moment in hun leven. Daar hoort wat ouderwetse romantiek bij”, zegt de burgemeester. En dus liet hij een sierlijk document ontwerpen waarop de gelofte wordt bevestigd met de handtekening van de tortelduifjes en de getuigen. Niet rechtsgeldig maar wel mooi om in te kaderen. “Ook aan het trouwboekje houden we vast”, zegt Ignace.

“Het zou zonde zijn mocht het fysiek tekenen helemaal verdwijnen. Het is voor ons belangrijk om een mooie herinnering te hebben aan deze dag”, zegt ook kersvers echtgenote Anuschka.