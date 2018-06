Een knuffel voor de beklaagde FAMILIE DODELIJKE SLACHTOFFERS MILD IN POLITIERECHTBANK KOEN BATEN

06 juni 2018

02u34 1 Laarne Linda B. uit Kalken riskeert negen maanden cel nadat ze op de Provinciebaan in Kalken betrokken raakte bij een ongeval waarbij twee jongemannen het leven lieten. De beklaagde kreeg na de zitting een knuffel van de familie.

Het zware ongeval gebeurde op 25 juni 2016 rond 6.30 uur op de gevaarlijke steenweg. Bestuurder Lander Vervaet (25), Eddy Bracke (30) en Barry De Smet (29) waren op weg naar huis, toen het in een scherpe bocht aan de Krimineelstraat tot een zware aanrijding kwam. Linda B. reed in de richting van Wetteren toen ze de auto met de drie jongens zag aankomen. Ze vertraagde omdat ze merkte dat de tegenligger met hoge snelheid kwam aangereden.





Uitwijkmanoeuvre

Door een schrikreactie maakte ze plots een manoeuvre naar links en reed ze frontaal in op de drie jongeren. Eddy overleed ter plaatse, Lander stierf in het ziekenhuis. Barry overleefde de crash, maar liep zware verwondingen op.





Uit een expertiseverslag bleek dat als de vrouw het manoeuvre niet had uitgevoerd, dit ongeval waarschijnlijk nooit was gebeurd. Dat bevestigde ook advocaat Wim De Langhe die de nabestaanden van de dodelijke slachtoffers bijstond. "Als dit manoeuvre nooit was uitgevoerd, vielen er geen dodelijke slachtoffers te betreuren. Ze moest gewoon haar weg vervolgen. De jongeman reed misschien te snel en had iets gedronken, maar hij reed zeker niet op het verkeerde rijvak op het moment van het ongeval", aldus De Langhe.





Vlak voor het ongeval lag de snelheid tussen 95 en 105 kilometer per uur, terwijl er slechts 70 is toegelaten. "De snelheid en de alcohol hadden echter geen impact op het ongeval." Het voertuig van de jongeman was versleten en de banden waren niet goed meer.





De advocaat van de verdediging vroeg een opschorting van straf. "Op een ochtend reed ze nietsvermoedend naar haar werk. Ze draagt het ook nog altijd met zich mee en heeft dit nooit gewild. De confrontatie met de familie durft ze nog niet aangaan", klinkt het. "Ze heeft nooit zelf gekozen voor deze situatie en het doet haar nog altijd bijzonder veel pijn."





Linda B. nam gisteren ook het woord in de rechtbank en richtte zich even tot de familie. "Ik had het ook liever anders gezien, ik ben hier zelf nog heel stevig van onder de indruk. Het spijt me voor wat er gebeurd is. De familieleden gaven na de zitting een knuffel aan de beklaagde, maar wilden zelf niet reageren. Naast de gevangenisstraf riskeert de vrouw ook een boete van 3.000 euro, twee jaar rijverbod en alle examens opnieuw afleggen. De politierechter doet uitspraak op 26 juni.