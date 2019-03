Dronken bestuurder die motorrijder doodreed, riskeert twee jaar cel: “Ik herinner mij alleen een zware klap” Koen Baten

22 maart 2019

12u23 0 Laarne Antwerpenaar Thomas H. stond vrijdag opnieuw terecht voor het dodelijke ongeval waarbij de 27-jarige motorrijder Glenn Scheire werd aangereden op de E17 in Kalken. H. reed met zijn voertuig achteraan in op de motor, maar kan zich naar eigen zeggen kort voor het ongeval niets meer herinneren. “Ik herinner mij alleen een zware klap, mogelijk viel ik in slaap”, verklaarde H.

Het ongeval gebeurde op 16 april 2017 ter hoogte van het parkeerterrein in Kalken. Omstreeks 5.40 uur werd Glenn achteraan aangereden door H. Op dat moment was hij op weg van zijn werk naar huis om bij zijn vriendin te zijn. Hij kwam zwaar ten val en overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Ook twee andere voertuigen raakten betrokken bij het ongeval en reden Glenn ook nog aan omdat ze hem niet meer konden vermijden.

De jonge Antwerpenaar was de avond voordien met zijn vriendin naar Gent geweest om de verjaardag van zijn schoonzus te vieren. Toen ze naar huis reden, was H. dronken, de jongeman had 1,8 promille in zijn bloed. Tijdens de vorige zitting zei H. dat hij zich niets meer herinnerde, nu verklaarde hij dat hij een klap hoorde. De burgerlijke partij stelde zich hier heel wat vragen bij. “Zijn vorige verklaring verschilde van zijn verklaring vandaag. De vraag is of hij zich nu iets kan herinneren van het ongeval of niet”, aldus Christine Mussche, advocaat voor één van de vijf burgerlijke partijen.

Geen twijfel

Voor de verdediging is het duidelijk. “Een gebrek aan aandacht en het dronken sturen waarbij hij eventueel in slaap viel is de oorzaak van het ongeval. Dit is een dodelijke cocktail en hier is geen twijfel over mogelijk”, klinkt het. De baan was verlicht op het moment van het ongeval.

De verdediging van de beklaagde blijft hardnekkig volhouden dat Glenn mogelijk van het parkeerterrein kwam afgereden, maar hier zijn tot op vandaag geen bewijzen van gevonden. Zij vroegen tijdens de vorige zitting een nieuwe deskundige, wat voor onrust zorgde bij de familie.

Omstandigheden duidelijk

Het Openbaar Ministerie ging niet mee in deze redenering. “De omstandigheden in dit ongeval zijn heel duidelijk. Men zoekt onterecht naar een Deus Ex Machina, maar er is geen enkel bewijs dat hij van op de parking kwam, dus ik vind het onterecht dat dit aangehaald wordt”, aldus Openbaar aanklager Sarie De Vrieze. “De rijbaan was vlak, de chauffeur was dronken en reed met 140 kilometer per uur in op Glenn. Bovendien was hij ook vermoeid", klinkt het. Het OM vorderde een gevangenisstraf van 2 jaar, een geldboete van 8.000 euro, vijf jaar rijverbod en alle examens.

Thomas H. nam nog het laatste woord en zei dat hij enorm veel spijt heeft van het ongeval. “Ik vind het verschrikkelijk en heb veel spijt dat ik toen nog achter het stuur gekropen ben. Ik voel me ook bijzonder schuldig en heb dit nooit gewild.”

De politierechter doet uitspraak op 26 april in deze zaak.