Drie fietsen gestolen uit garage in Pennemansbaan 11 augustus 2018

02u34 0

Dieven hebben in de nacht van donderdag op vrijdag drie fietsen gestolen in de Pennemansbaan in Laarne. Aan de woning werden braaksporen vastgesteld, maar de inbraakpoging mislukte. Een vrijstaande garage werd wel opengebroken en daar werden drie fietsen gestolen. Getuigen kunnen zich melden door een e-mail te sturen naar pz.wlw@police.belgium.eu. (DVL)