Derde SAVE label voor Laarne Didier Verbaere

13 december 2018

Het gemeentebestuur van Laarne kreeg als 70ste gemeente in Vlaanderen haar 3de SAVE label van de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK). In 2012 engageerde het bestuur zich om de doelstellingen van OVK na te streven voor een veiliger verkeer in de gemeente en het aantal (dodelijke) ongevallen drastisch te doen dalen. Er werd een actieplan op poten gezet en Laarne ontving donderdagmiddag haar 3de label.

“Ons actieplan zet heel hard in op preventie. Samen met politie, scholen en weggebruikers maken we kinderen attent op de gevaren op de weg. We stimuleren trage wegen en proberen verkeer te weren uit schoolomgevingen. We zijn fier op dit 3de label en blijven ons als bestuur inzetten op veilig verkeer voor iedereen”, weet burgemeester Ignace De Baerdemaeker (Open Vld).