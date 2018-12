Cyriel Vermander wint eerste Groen Pluim Laarne Kalken Didier Verbaere

10 december 2018

13u00 2

Cyriel Vermander, tuinier zonder pesticiden, heeft de eerste Groene Pluim gekregen van Groen Laarne Kalken. Vlaams parlementslid Björn Rzoska reikte de prijs uit aan de laureaat. De Groene Pluim wordt voortaan jaarlijks uitgereikt als blijk van waardering voor een persoon of organisatie die zich laat opmerken op sociaal, cultureel en of ecologisch vlak. Uit een lijst van 14 kandidaten werden 3 genomineerden geselecteerd.

“Cyriel Vermander is een tuinier zonder pesticiden en werd als symboolfiguur verkozen voor de talloze inwoners van de gemeente die het principe #hetkananders toepassen in hun eigen tuin”, aldus de jury. Andere genomineerden waren het Voedselteam Laarne dat zich inzet voor de korte keten tussen boer en consument in Vlaanderen. Vijf vrijwilligers zorgen elke vrijdag en zaterdag voor de verdeling van de voedselpakketten.

En Robin Stevens die het woon/werk verkeer per fiets symboliseert. De man rijdt alle dagen tientallen kilometers door weer en wind naar het werk. De partij afdeling van Groen werd pas in april dit jaar opgericht in Laarne en nam in kartel met Sp.a deel aan de verkiezingen. Stephanie Demeulemeester wordt het eerste groene gemeenteraadslid in Laarne.