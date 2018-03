Creatief pop-upwinkelcentrum in Oude Pastorij 31 maart 2018

In de Oude Pastorij in Laarne opent op vrijdag 13 april een creatief shoppingcentrum. De nieuwe eigenaar heeft pas in 2019 plannen met de Oude Pastorij, dus huurde Ellen Jooris het pand om er haar pop-upkledingwinkel Martha's in onder te brengen. Zij verhuist haar zaak van Ten-Ede naar Laarne en trok ook andere creatieve geesten in het bad.





"Ik ben zelf graag creatief bezig en vind daarnaast dat winkelen een beleving moet zijn. Toen ik hoorde dat de Oude Pastorij nog minstens een jaar leeg zou staan, ging ik op zoek naar andere handelaars, kunstenaars en creatieve mensen om de site nieuw leven in te blazen. Het pand was ook wat groot om enkel mijn eigen pop-upshop in onder te brengen. We gaan alle ruimtes gebruiken voor leuke winkeltjes", zegt Ellen Jooris van Martha's in Wetteren-Ten-Ede.





Koffie en cava

"Er komt een shop met knuffels van Mimiz en je kan hier stijl- en kleuradvies inwinnen bij styliste en personal shopper La Padka", somt Ellen op. "Maison Delclef biedt juwelen en lederwaren aan en Eric Bauwens lederwaren op bestelling. Bij Bowties & Bentley's kan je terecht voor exclusieve strikjes. In de koffie- en cavabar van Annick kan je tussendoor wat drinken. Mijn man, bakker Dirk Braeckman, creëert een exclusief Martha's gebakje. Kortom een echt ambachtelijk winkelcentrum", besluit Ellen.





Het winkelcentrum zal vanaf vrijdag 13 april elk weekend open zijn op vrijdag van 11 tot 20 uur, op zaterdag van 13 tot 18 uur en op zondag voor aperoshopping van 11 tot 14 uur.





