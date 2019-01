Colmanstraat weer open voor alle verkeer Didier Verbaere

23 januari 2019

16u26 0

De Colmanstraat in Kalken is opnieuw open voor alle doorgaande verkeer. De straat werd op 9 november noodgedwongen afgesloten voor het herstel van een verzakking onder de drukke doorgangsweg richting Heirweg en E17. Aanvankelijk zou de straat één maand afgesloten blijven maar de schade was groter dan voorzien. Gisteren werden de werken afgerond en de verkeerslichten weer in werking gesteld. Na een fikse strooibeurt kon de Colmanstraat weer opengesteld worden.