Colmanstraat Kalken maand afgesloten door verzakking Didier Verbaere

09 november 2018

10u33 0

De Colmanstraat in Kalken is één maand afgesloten voor alle doorgaand verkeer nadat een ernstige ondergrondse verzakking is vastgesteld bij een inspectie van de riolering. Ter hoogte van de huisnummers 69 en 71 is er een risico voor een inzakking van de weg en dringt een noodherstelling zich op. Daarom werd de baan donderdag afgesloten voor doorgaand verkeer. Verkeer vanaf de E17 naar Wetteren wordt omgeleid via de Kordewagenstraat naar de Proviciebaan. De Kordewagenstraat wordt tijdelijk eenrichting. Verkeer uit Overmere met via Kalkendorp en Vaartstraat. In omgekeerde richting wordt het verkeer naar de E17 via de Nerenweg geleid. Hier geldt een parkeerverbod langs beide kanten. De Krimineelstraat wordt enkel toegankelijk voor plaatselijk verkeer. De werken zullen vermoedelijk 4 weken duren. De zaal Skala blijft bereikbaar voor alle verkeer vanuit de Provinciebaan.