Circulatieplan voor werken in Steentjestraat

De riolerings- en wegenwerken van het 'Project Steentjestraat' in Laarne beginnen op maandag 5 februari. Vanaf dan is in de Steentjestraat geen verkeer meer mogelijk tussen het dorp van Laarne en de Heirweg. Daarom wordt een circulatieplan van kracht. "Metingen hebben ondertussen uitgewezen dat er in de Steentjestraat dagelijks meer dan 4.000 verkeersbewegingen zijn. Dit verkeer zal grotendeels zijn weg zoeken via de omliggende straten. Allemaal smalle straten die totaal niet geschikt zijn om de voertuigen van de Steentjestraat op te vangen. Daarom wordt een circulatieplan ingevoerd. Verschillende straten krijgen enkele richting of worden geknipt", klinkt het bij de gemeente Laarne. Ondertussen zijn er twee wijzigingen doorgevoerd: De rijrichting van de Eekronkerstraat is voortaan van de Hoekstraat naar de Kapellestraat, en de Ascopstraat blijft in beide richtingen toegankelijk. (DVL)





Het hele plan is te vinden op de gemeentelijke site www.laarne.be, bij de dienst Mobiliteit op 09/365.46.14 of via mobiliteit@laarne.be.