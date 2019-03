Chris en William zijn gouden echtpaar Didier Verbaere

25 maart 2019

12u19 0 Laarne In Laarne werd de gouden huwelijksverjaardag gevierd van William Govaert (73) en Chris De Mol (72).

William is de enige zoon van een boomkwekerij gezin in Schellebelle. Maar na zijn studies als burgerlijk werktuigkundig ingenieur ging hij aan de slag als docent in het onderwijs op de Lindenlei in Gent, waar hij Toegepaste Mechanica doceerde. De school verhuisde in 1974 naar de Voskenslaan en William werd er in 1983 adjunct-directeur. In 1989 werd hij gedetacheerd naar het secretariaat-generaal van het ministerie van onderwijs met als opdracht ‘de coördinatie van Europese Onderwijsprogramma’s. In 2000 ging hij op pensioen na een succesvolle carrière als Hoogleraar aan de Hogeschool Gent.

Chris is de jongste van zes kinderen uit een gezin uit Lede. Ook zij volgde een opleiding als onderwijzeres en gaf achtereenvolgens les in Overpelt, Lede en het Sint-Gertrudis in Wetteren. Ze was nadien directrice van de Vrije basisschool in Kalken, van 1986 tot haar pensioen in 2002.

Ze leren elkaar kennen in den Bonten Os in Lede en huwden in 1969. Vijf jaar later verhuisden ze naar Wetteren. Ze kregen twee zonen Stijn en Tim. Die zorgden voor de kleinkinderen David, Thomas, Natnael, Dereje, Marie-Laure en Edouard. William is ook voorzitter van het ACW en stond mee aan de wieg van ‘Met Belgerinkel naar de winkel’. Hij is ook de bezieler van de concertreeks ‘Arte Amanti’. Chris is een enthousiaste kunstenares in keramiek en penningmeester van de succesvolle Laarnse kunstvereniging Lak@rt. Samen houden ze van bourgondisch tafelen en reizen.