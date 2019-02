CD&V raadsleden leggen de eed af Didier Verbaere

01 februari 2019

Tijdens de gemeenteraad in Laarne hebben Koen De Wilde en Kristien Bruggeman de eed afgelegd voor CD&V. Koen kon om familiale redenen niet aanwezig zijn op de installatievergadering van 2 januari. Die avond legde ook Ann Veeckman de eed af als gemeenteraadslid. Maar zij gaf nu de voorkeur aan een mandaat in het BCSD (Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst). Hierdoor komt haar opvolger Kristien Bruggeman in de gemeenteraad. Bij haar eerste deelname aan de verkiezingen behaalde ze 454 voorkeurstemmen. Koen De Wilde start aan zijn 4de legislatuur in de gemeenteraad. De voltallige fractie bestaat nu uit Stijn Vandekerckhove, Gert Schelstraete (fractievoorzitter), Koen De Wilde, Kristien Bruggeman, Els Verté en Vincent De Wilde