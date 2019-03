Buurtbewoners Steentjesstraat wachten nog steeds op degelijke communicatie werken Didier Verbaere

06 maart 2019

De werken zijn nog steeds op schema Ignace De Baerdemaeker - Burgemeester Laarne Laarne Eén maand geleden hekelden de buurtbewoners en zelfstandigen van de Steentjesstraat in Laarne de gebrekkige communicatie over de werken aan hun deur. De gemeente beloofde toen beterschap. Maar vandaag is de situatie ongewijzigd. "Soms veranderen de plannen door onvoorziene omstandigheden", zegt burgemeester Ignace De Baerdemaeker. "Maar de werken zijn nog steeds op schema volgens de vooropgestelde timing", zegt hij.

Vorige maand brachten we het verhaal hoe bewoners van de Steentjesstraat en Lange Meire dagelijks moeten ploeteren naar huis of naar de kleuterschool. “Eén maand na de beloftes over een propere werf en een betere communicatie, blijft alles hier ongewijzigd. Een exacte timing over de werken is er niet en sommige dagen wordt hier gewoon niet gewerkt”, zegt Martin De Waele in naam van de zelfstandige ondernemers in de straat. De aannemer startte op 2 februari vorig jaar in opdracht van Aquafin met grootschalige rioleringswerken in de Steentjesstraat en aanpalende straten. Vooraf was er ook al heel wat hinder door werken van de nutsmaatschappijen. “We horen nu dat er zal verder gewerkt worden in de Wegvoeringstraat. Wij eisen dat de Steentjesstraat prioriteit krijgt en eerst afgewerkt wordt”, aldus de buurtbewoners.

Eerst verbinding aanpakken

“We weten dat de communicatie met de aannemer mank loopt en beter kan. Maar soms kan je niet vooraf voorspellen waar er gewerkt wordt”, zegt burgemeester Ignace De Baerdemaeker (Open Vld). “De jongste dagen is er inderdaad niet verder gewerkt omdat de aannemer al zijn ploegen heeft ingezet om de verbinding tussen Korte Meire en de meisjesschool af te werken. Anders draait het verkeer volledig in de soep als de rioleringswerken in de Wegvoeringstraat beginnen”, verduidelijkt De Baerdemaeker. Nadien zal de afwerking van de Steentjesstraat verder worden gezet. “Ik wil benadrukken dat de werken op schema zijn. Maar we zullen nog eens aandringen bij de aannemer op een betere communicatie. Elke werf brengt hinder met zich mee”, besluit de burgemeester.