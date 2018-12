Bulgaren met gestolen auto slaan op vlucht na slippartij, maar politie vindt hen drijfnat terug Didier Verbaere

22 december 2018

De brandweer van Wetteren is vrijdagnacht tweemaal uitgerukt voor ongevallen te wijten aan watergladheid en onaangepaste snelheid.

Omstreeks 1 uur slipte Kris P. met zijn auto in een bocht aan de sporthal van Laarne in de Veldmeers. Hij knalde op een aluminium verlichtingspaal, maar raakte niet gewond. En omstreeks 3 uur ging een wagen aan het slippen op de E17 in Kalken en sloeg over de kop. De wagen kwam naast de autostrade in de gracht terecht. De auto stond ook geseind en had gestolen nummerplaten. Drie inzittenden van Bulgaarse afkomst sloegen na het ongeval op de vlucht. De politie vond hen enkele honderden meters verder verscholen, drijfnat en bibberend van de koude onder een brug. Ze werden meegenomen voor verhoor. Ook hier raakte niemand gewond.