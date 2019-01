Brevetten voor vrijwilligers Rode Kruis afdeling Kalken Didier Verbaere

21 januari 2019

20u44 0

In september en oktober van vorig jaar organiseerde het Rode Kruis van Kalken een dubbele cursus EHBO en Helper. Er namen 12 cursisten deel en ze slaagden allen in beide onderdelen. Op een receptie op het gemeentehuis kregen ze de dubbelbrevetten Eerste Hulp en Helper in het Sociaal Huis. Ook enkele leden van de Hulpdienst volgden een bijkomende opleiding. Vicky Van De Velde haalde het brevet ambulancier en Dringende geneeskundige Hulpverlening. Lara Raes en Heidi van Laere zijn beiden Eerste Hulpverlener. Drie gediplomeerden willen ook lid worden van de Hulpdienst. Personen die vrijwilliger willen worden kunnen zich aanmelden via det@e2t.be.