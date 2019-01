Brandje in Lagen Heirweg snel onder controle Didier Verbaere

21 januari 2019

14u32 0

In een hoeve aan de Lagen Heirweg 26 in Laarne brak maandagmiddag rond 13.30 uur brand uit. Enkele houten panelen rond een flexibele darm van een houtkachel vatten door de hitte vuur. De brandweer brak de constructie af en had het vuurtje snel onder controle. De schade bleef beperkt tot wat zwart geblakerd hout en wat rook in de woning.