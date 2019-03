Brand in leegstaande fabriek zo goed als zeker aangestoken: politie zoekt jongeren Leegstaande fabriek al vaker doelwit van vandalen, krakers en jongeren Didier Verbaere

05 maart 2019

14u28 0 Laarne De brand die maandagavond en -nacht woedde bij het leegstaande en failliete Microfibres aan de Lange Meire in Laarne is zo goed als zeker aangestoken. Al dan niet accidenteel. "De oorzaak is een menselijke tussenkomst. Er was geen stroom of verwarming in het gebouw", aldus Dirk Pieters van de Wetterse brandweer. De politie is op zoek naar enkele jongeren die werden opgemerkt op het bedrijfsterrein. De oude productiehal van de textielfabrikant brandde volledig uit . Ook het gemeentelijk rampenplan was even van kracht.

De brand werd maandagavond rond 21 uur opgemerkt. Toen de brandweer arriveerde aan de leegstaande fabriek, stond de oude productiehal reeds in lichterlaaie. “De brand was enorm moeilijk te bestrijden omdat de hal is opgedeeld in verschillende compartimenten met tussenverdiepingen en valse plafonds. Het was te gevaarlijk om manschappen naar binnen te sturen. Dus zat er niks anders op dan de brand gecontroleerd te laten uitbrandden en de andere gebouwen te vrijwaren”, zegt postoverste Dirk Pieters van de brandweer van Wetteren.

Zij kregen bijstand van tientallen pompiers, ladder en tankwagens uit de hele zone Zuid-Oost. Omstreeks middernacht kondigde burgemeester Ignace De Baerdemaeker ook het gemeentelijke rampenplan af. Er was sprake van enkele tanks met hoogst ontvlambare ammoniak in het gebouw. Na controle bleken die gelukkig ver van de brandhaard verwijderd. Toch duurde het nablussen tot dinsdag 10.30 uur. En om 13.30 uur flakkerde het vuur weer op. Bij daglicht bleek pas hoe groot de ravage is.

De oorzaak van de brand zal door experts worden uitgezocht. Maar alles wijst op brandstichting. Al dan niet per ongeluk. “Er was geen stroom of verwarming in het gebouw. Een kortsluiting is dus uitgesloten. Alles wijst op menselijke tussenkomst”, zegt Pieters. Maandagavond zagen buurtbewoners enkele jongeren op het terrein. De fabriek staat al drie jaar leeg en krijgt regelmatig bezoek van vandalen, jongeren, urban fotografen en zelfs krakers en dieven. “Alles van waarde, werd ondertussen gestolen”, zegt curator en voormalig deputé Jozef Dauwe. Hij kwam maandagnacht ter plaatse met de plannen van de fabriek om de brandweer wegwijs te maken in het kluwen van gebouwen en ateliers.

De politie van Wetteren lanceerde ondertussen een oproep naar getuigen. “Kort voor de feiten werden enkele jongeren opgemerkt in de buurt van het bedrijventerrein Microfibres. Hebt u hier meer info over? Of bent u één van deze jongeren? Neem dan contact op”, vraagt de politie. Dat kan via pz.wlw@police.belgium.eu.

De fabriek waar textieldoeken voor industriële doeleinden werden geweven staat sinds begin 2016 leeg. De gemeente Laarne wil na de bodemsanering de bestemming de 6 hectare grote terreinen van industrie naar woon- of recreatiezone wijzigen. Al dan niet samen met een externe partner. “De laatste twee jaar werd hard gewerkt om de volledige vervuiling van de site in kaart te brengen. Het dossier van OVAM (afvalmaatschappij) is klaar. Niks staat een verdere verkoop in de weg”, besluit curator Jozef Dauwe. De nieuwe eigenaar(s) zal alvast één gebouw minder moeten slopen.