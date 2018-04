Brand in Italiaans restaurant 4 maanden na auto in gevel 03 april 2018

02u33 1

Op het Dorp van Laarne brak zondagmiddag omstreeks 13.30 uur brand uit op de eerste verdieping van het Italiaans restaurant Cucina Per Tutti.





De brandweerkorpsen van Gent en Wetteren hadden het vuur snel onder controle. Het restaurant was op het moment van de feiten gesloten. "Een elektrisch vuur in één van de kamers veroorzaakte een gloedbrand met heel wat rookontwikkeling tot gevolg. De politie voert verder onderzoek want volgens onze gegevens woont niemand in of boven het restaurant, wat niet strookt met onze vaststellingen", zegt brandweeroverste Paul De Neef van de Wetterse brandweer. De pompiers braken een deel van de plafonds open met een boomzaag om de balken van het dakgebinte te controleren.





Voor de uitbaters van het restaurant is dit de tweede tegenslag in enkele maanden tijd. Op 9 december reed een chauffeur met zijn wagen in op de gevel van het restaurant en pleegde nadien vluchtmisdrijf. Het was de brandweer die de autobestuurder kon klemrijden toen hij terugkeerde naar de plaats van het ongeval. Die muur is ondertussen hersteld. (DVL)