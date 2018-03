Boete en rijverbod nadat man met drie wielen op E17 rijdt 19 maart 2018

V.V. zorgde voor een verbaasde zittingszaal toen hij moest verschijnen voor een overtreding die hij twee jaar geleden pleegde midden in de nacht op de E17 ter hoogte van Laarne. De man was met zijn wagen op drie wielen aan het rijden. De man had eerst geen verklaring waarom het wiel van zijn wagen ontbrak. Uit zijn traject bleek ook dat er geen ongeval was gebeurd. Uiteindelijk vertelde de man aan de politie dat hij zijn wiel probeerde vervangen, maar het niet gelukt was, daarom was hij gewoon op drie wielen vertrokken. V. zelf kwam niet opdagen in de rechtbank. Op het moment van de feiten was hij onder invloed van alcohol. "Dit heb ik nog niet snel gezien, iemand die op zijn drie wielen gewoon verderrijdt", aldus politierechter Peter D'hondt. De overtreding leverde hem een geldboete op van 2.400 euro. Daarnaast kreeg de man ook nog een rijverbod van zes maanden opgelegd en zal hij al zijn examens opnieuw moeten afleggen. (KBD)