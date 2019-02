BIN alarm voor twee verdachte mannen Didier Verbaere

01 februari 2019

De politie lanceerde donderdagavond omstreeks 21 uur een Buurt Informatie Netwerk (BIN) alarm voor de omgeving van Lange Meire en Haegenshoek in Laarne. Daar werden twee in het zwart geklede mannen van 1,70 tot 1,80 meter groot opgemerkt met een zaklamp. Volgens getuigen gedroegen ze zich verdacht. De politie vroeg om waakzaam te zijn, alle mogelijke buitenverlichting in te schakelen en alle deuren slotvast te sluiten. En bij eventuele vaststellingen onmiddellijk 101 te verwittigen. Er werden ook patrouilles op de baan gestuurd om het duo te onderscheppen. Maar zonder gevolg.