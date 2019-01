Bestuurder onder invloed wijkt uit voor hond en beschadigt geparkeerd voertuig: 600 euro boete Koen Baten

25 januari 2019

Tom P. uit Laarne reed op 29 oktober 2017 na een voetbalmatch in Destelbergen naar huis, toen hij op de Heirweg in Laarne tegen de flank van een voertuig reed. De man moest uitwijken voor een hond die de straat overstak en verloor de controle over zijn stuur. In de wagen lag ook een pizza die hij onderweg had gekocht.

“Het was toch je pizza niet die op de grond was gevallen”, vroeg D’hondt aan de beklaagde. De man ontkende en zei dat er effectief een kleine hond over de straat liep en hij die niet wilde raken. “Welke hond het was, weet ik niet meer", gaf P. toe.

De aangereden wagen liep aanzienlijke schade op, de wagen van P. was vernield. De politie werd er bijgehaald en stelde een lichte intoxicatie vast bij de man. “Mijn cliënt heeft al een zware straf gekregen. Hij reed met een wagen van zijn bedrijf en werd ontslagen na het ongeval", stelde zijn raadsman. “Ik vraag dus om de nodige mildheid aan de dag te leggen.”

P. kreeg een boete van 600 euro voor het ongeval en de intoxicatie.