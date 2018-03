Beerschot-fans maken amok in tankstation 12 maart 2018

02u25 1

Na de wedstrijd tussen Cercle Brugge en Beerschot Wilrijk, waarbij Brugge zaterdagavond de promotie afdwong, kwam het tot rellen aan het stadion. Onderweg naar Antwerpen waren er nog opstootjes aan het tankstation in Kalken. De politie moest tussenbeide komen. "Er waren wat strubbelingen in de winkel van het tankstation, maar er vielen geen gewonden of arrestaties. Onze mensen konden het in der minne regelen", aldus de federale wegpolitie. Rond het tankstation werd wel behoorlijk veel vuilnis achtergelaten. (DVL)