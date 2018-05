Auto over de kop: bestuurder lichtgewond 14 mei 2018

In de Bochtenstraat in Laarne is een bestuurder gisterochtend om 5.50 uur de controle over zijn wagen verloren. De auto ging over de kop en de bestuurder werd met lichte verwondingen overgebracht naar het UZ in Gent. Er waren geen andere voertuigen betrokken bij het ongeval. (DVL)