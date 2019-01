Armand (92) en Yvonne (95) zijn platina koppel Didier Verbaere

13 januari 2019

Armand De Wandel (92) en Yvonne De Fré (95) vierden in Kalken hun platina huwelijksverjaardag. Het echtpaar huwde 70 jaar geleden op 21 december 1948 en heeft twee zonen en een dochter, negen kleinkinderen, zeven achterkleinkinderen en een achtste op komst. Het koppel leerde elkaar kennen op een dansavond in Kalken.

“Liefde op het eerste gezicht en ik ben er blijven plakken. Ik heb toen zelfs de laatste stoomtram naar huis in Wetteren gemist”, weet Armand nog. Hij werd als enige zoon geboren in een gezin in Wetteren en was nogal ‘bedorven’. Hij liep tot zijn 18de school in Beirstoppel als schrijnwerker en ging nadien aan de slag bij Agref waar hij verantwoordelijk was voor het opmeten en uittekenen van de trappen die ze fabriceerden. Yvonne liep school tot haar 14de maar de kappersmicrobe liet haar niet los. Ze volgde nadien haarsnit in avondschool en opende in 1958 een kapsalon op Dorp in Kalken. Daar zouden ze 58 jaar lang wonen.

In hun vrije tijd reisde het koppel graag. Hij was ook voetballer bij Racing Wetteren en Hoger Op Kalken. Yvonne hield van handwerk, volksdansen en turnen. Het succes van 70 jaar huwelijk? “Gewoon samen blijven”, klinkt het eenvoudig.

Het gezin De Wandel viert ook een dubbel viergeslacht in mannelijke lijn. Armand (92), Roland (69), Pieter (35), Pepijn (3) en Bas (1) De Wandel.