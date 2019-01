Alex De Smet is nieuwe voorzitter CD&V Didier Verbaere

30 januari 2019

Voormalig schepen Alex De Smet is de nieuwe voorzitter van CD&V Laarne. Hij volgt Stijn Vandekerckhove op. De partij belandde na de verkiezingen in de oppositie. Open Vld ruilde CD&V voor N-VA. Alex De Smet en Gerda Van Hulle lieten zich in de gemeenteraad vervangen door opvolgers Ann Veeckman en Stijn Vandekerckhove maar zetelen wel in het nieuwe Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. Alex De Smet werd nu ook met een monsterscore van 100 procent verkozen als nieuwe voorzitter van de lokale afdeling voor de komende drie jaar.