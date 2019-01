Actrice Kerstmagie overleden Didier Verbaere

16 januari 2019

14u03 0

In Laarne is afscheid genomen van Anne Marie De Koninck (63). De echtgenote van Patrick Teerlinck was een graag geziene vrijwilligster in dienstencentrum ‘t Binnenhof en lid van toneelvereniging Forum 77. Ze overleed onverwachts op 8 januari na opname in het AZ Sint-Lukas. In december speelde ze nog één van de hoofdrollen in Kerstmagie, het sprookjesspektakel in het kasteel van Laarne.