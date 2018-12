Acteurs klaar voor sprookjesachtige Kerstmagie in Kasteel van Laarne Didier Verbaere

03 december 2018

In het Kasteel van Laarne werd maandagavond de generale repetitie gehouden van Kerstmagie. Van 7 tot 23 december brengen ruim 200 acteurs er een kerstverhaal tot leven. “Een uur lang wordt het publiek ondergedompeld in een magische kerstsfeer met speciale lichteffecten. Wie deelneemt aan een kerstwandeling doorheen het kasteel komt in een unieke wereld terecht met hemelse muziek en verrassende theaterstukjes. Achter elke hoek schuilt iets onverwachts”, zegt regisseur Luc Stevens.

“In de Elfenschool van de Kerstman is iedereen in de weer voor het feest van Kerstmis. De Kerstman wil alle kinderen een sprookjesboek schenken. Schrijvers Horatius en Perkamentus moeten hem daarbij helpen aan de hand van zijn magische sprookjesboek. Erica, een meisje dat op de vlucht is voor de kerstpiraat, de boze figuur in het verhaal, belandt in het sprookjeskasteel van Laarne. De kerstpiraat kan het sprookjesboek echter verscheuren en alle sprookjes geraken door elkaar. Heel sprookjesland staat op zijn kop en dat creëert hilarische toestanden”, zegt Luc. Wat volgt is een spannende tocht door het kasteel in een wereld van magie. Alle info en tickets op www.kerstmagie.be.