Achtervolging eindigt met waarschuwingsschoten in Laarne Didier Verbaere

16 februari 2019

11u15 0 Laarne Een politieachtervolging is woensdagnacht geëindigd met twee waarschuwingsschoten in Laarne. De verdachte werd ingerekend en het Parket van Gent voert een onderzoek naar de diefstal van een vrachtwagen in Gent.

De feiten begonnen woensdagnacht in Gent. Een man zou daar iemand bedreigd of zelfs gestoken hebben met een mes. Nadien ging hij er met een vrachtwagen vandoor. De Gentse politie zette de achtervolging in en kreeg versterking van agenten van de politiezone Wetteren, Laarne en Wichelen. Op een bepaald moment zaten een tiental politievoertuigen achter de vrachtwagen aan. De verdachte reed zich rond 5 uur vast op een terrein aan de Mellestraat dat eigendom is van gewezen kampioen veldrijden Albert Van Damme. Daar sloeg hij op de vlucht en stapte tot aan zijn middel een vijver in om te ontkomen. Toen hij naar zijn broekzak tastte vreesden agenten dat hij naar een wapen greep, en losten twee schoten in de lucht. De man werd kort daarna in de boeien geslagen. Het parket en de federale gerechtelijke politie Gent voeren een onderzoek uit naar de feiten.