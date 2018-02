Aanplant geboortebos uitgesteld door vrieskou 28 februari 2018

De aanplant van bomen in het geboortebos van Laarne van komende zondag is door de aanhoudende vrieskou uitgesteld naar 25 maart. De gemeente Laarne begon in 2011 met de aanplanting van een geboortebos. Sindsdien wordt elk jaar een boom geplant aan de gemeentelijke sporthal voor de kinderen die het jaar voordien geboren zijn in de gemeente. Dit jaar kunnen ouders kiezen tussen vijf waardevolle bomen voor bijen: acacia, boswilg, tamme kastanje, zomerlinde en zomereik. De feestelijke gebeurtenis start om 10 uur. Op een bord worden de namen van de pasgeborenen vereeuwigd. Meer informatie bij de dienst burgerzaken op 09/365.46.02 of via geboortebos@laarne.be. (DVL)