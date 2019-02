Aannemer maakt globale planning voor Steentjesstraat Betere communicatie naar inwoners Didier Verbaere

07 februari 2019

De aannemer die de werken uitvoert in de Steentjesstraat in Laarne, gaat een globale zoneplanning opmaken over de werken en dit communiceren naar de bewoners. “Op die manier moet er een beter en duidelijker zicht zijn over mogelijke hinder. We gaan niet exact kunnen zeggen aan welk huisnummer die dag gewerkt gaat worden maar wel vrij nauwkeurig”, zegt waarnemend burgemeester Andy De Cock (Open Vld).

De werken aan de rioleringen slepen al twee jaar aan en de bewoners zijn het ploeteren en de overlast beu. Schepen De Cock zat afgelopen dagen samen met de bouwheer Aquafin en de verantwoordelijken van de werf om een oplossing uit te werken. Ook aan de wijkschool komen verbeteringen.

“Aan de toegang van de wijkschool wordt de oprit aangepakt. Er is afgesproken dat de oude bestaande voetpaden zoveel mogelijk gevrijwaard blijven. Maar die tijdelijk herstellen om ze enkele weken later op te breken is te veel dubbel werk en tijdsverlies. Aan de overkant van de school zullen de fietspaden, onder voorbehoud, afgewerkt zijn eind februari of begin maart. We hopen nog even op wat begrip”, besluit De Cock.