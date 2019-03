236 kaarters strijden voor Belgische titel Wiezen in Zaal Skala Didier Verbaere

23 maart 2019

20u07 4 Laarne In Zaal Skala aan de Colmanstraat in Laarne streden vandaag 236 kaarters voor de titel van Belgisch Kampioen Wiezen 2019. Het kampioenschap werd voor het eerst georganiseerd door Vierde Aas Troef uit Laarne. Na een spannende dag competitie kroonde Paul Gysen uit Schilde zich tot kersvers kampioen. Hij was de beste kaarter in de finaleronde met 16 kaarters.

Kaarten en Wiezen in het bijzonder zit in de lift. En het zijn niet uitsluitend oude mannen op café die een kaartje leggen. Jannes Van Hoecke (28) uit Wetteren kwam met zijn maten van voetbalclub De Ves meestrijden voor de titel. “Met onze vrienden proberen we toch wekelijks ergens thuis of op café te kaarten. Ik heb leren Wiezen van mijn grootvader hier in Kalken. De gemeente waar het BK plaatsvindt. Dus moesten we erbij zijn om de traditie in ere te houden”, zegt Jannes. “Het is het mooiste kaartspel ter wereld. en heel wat jonge mensen spelen het ondertussen. Het is vooral een mannenaangelegenheid. Alhoewel ik daarnet door een vrouw naar huis ben gespeeld”, lacht Jannes.

De finale haalde hij net niet. Die werd gespeeld door 15 ervaren mannen en één dame : Eline Van Roey uit Leuven. Oudste finalist was Jos Dillen. De man van 92 uit Zonhoven werd 7de. Paul Gysen uit Schilde kroonde zich tot Belgisch kampioen.

“We zijn zeer tevreden met de opkomst en de organisatie”, zegt Lucien Van Peteghem, voorzitter van Vierde Aas Troef. “We hadden deelnemers van Limburg tot de Kust en de Ardennen. Een Full House, al is dat een Pokerterm”, lacht Lucien. “We zijn blij dat er ook heel veel studenten en jongeren meededen. De toekomst is verzekerd”, besluit Lucien.