'Wiezen' opnieuw hip: 250 mensen strijden voor titel op BK Daimy Van den Eede

23 maart 2019

13u55

Bron: VTM NIEUWS 0

In Laarne strijden zo’n 250 mensen vandaag om de titel van beste wiezer van België. Het kaartspel is opnieuw razend populair: jaar na jaar doen er meer mensen mee met de wedstrijd, ook jongeren. In Leuven werd zelfs ‘Wieslandia’ opgericht: een studentenclub die samenkomt om te wiezen. Bovendien is de kans groot dat het spel binnenkort nóg populairder wordt, want er lopen gesprekken om wiezen te laten erkennen als immaterieel cultureel erfgoed.