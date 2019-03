“Maurice zat daar scheefgezakt te staren achter het stuur op die pechstrook en ambulanciers konden niets doen” Didier Verbaere

28 maart 2019

"Maurice is ondertussen gelukkig aan de beterhand, maar hij had op de pechstrook van de E17 dood kunnen gaan", zegt Jean-Marie Neirinck (70) uit Laarne. Dinsdagnamiddag kreeg Maurice Goossens een beroerte achter het stuur, passagier Jean-Mari bleef koelbloedig en reed de Mercedes-terreinwagen aan 120 per uur tussen de vrachtwagens naar de pechstrook. "Maar het heeft nog meer dan een uur geduurd voor de ambulanciers hem vanachter het stuur konden halen bij gebrek aan signalisatiewagen ", klaagt Jean-Marie aan.

Elke seconde telt na een ongeval met gewonden. Maar private ambulanciers klagen aan dat een wetswijziging tijd kost aan hen én vooral aan de slachtoffers. “Vroeger reed er automatisch een signalisatievoertuig van de brandweer mee, zodat we ons werk veilig konden doen. Nu niet meer.”

“We waren dinsdag op weg naar het Waasland shoppingcentrum en voluit aan het babbelen. Plots zei Maurice dat hij last had van zijn rug en stokte het gesprek. Driemaal herhaalde ik een vraag, maar er kwam geen antwoord. Hij zat voor zich uit te staren. Zijn rechterarm viel naast zijn lichaam en zijn mond en gezicht trokken scheef. Meteen besefte ik dat hij een beroerte had gekregen”, vertelt zijn vriend en passagier Jean-Marie Neirinck. De wagen bleef met 120 per uur op cruisecontrol verder rijden.

“Ik greep het stuur met beide handen vast. Ik had geen idee hoe ik de cruisecontrol kon uitschakelen of waar de handrem zat. Tussen mij en Maurice zat ook nog eens een grote console in de weg. Een vrachtwagen voor ons kwam gevaarlijk dichtbij. Op het laatste nippertje kon ik mijn been over Maurice slaan, op de rem gaan staan en uitwijken naar het tweede rijvak. Slalommend tussen enkele vrachtwagens, kon ik de pechstrook bereiken en de wagen laten uitbollen”, vertelt Jean-Marie. “Ik heb nooit gepanikeerd en heb vijftig jaar rijervaring met allerlei voertuigen. Ik denk dat mijn automatische piloot het op dat moment van me overnam.”

Uur wachten op passende hulp

Jean-Pierre belde meteen de noodcentrale 112. Zij stuurden het Ambulance Centrum Oost-Vlaanderen, één van de vele private diensten die voor de FOD Volksgezondheid werken. De 100-ambulance met bijstand van brandweer en signalisatiewagen is door de nieuwe wetgeving enkel nog inzetbaar bij ongevallen. Niet bij medische problemen.

“De ambulance was er na een minuut of acht. Ook al leek het een eeuwigheid. De ambulanciers parkeerden zich op de pechstrook met de zwaailichten aan en dienden Maurice de eerste zorgen toe. Ze legden hem aan de monitor en controleerden zijn bloedwaarden. Maar Maurice was helemaal verlamd en kon onmogelijk op eigen kracht uit de wagen komen. En omdat wagens en vrachtwagens rakelings langs de pechstrook reden, was het onbegonnen werk en levensgevaarlijk om hem langs de bestuurderskant uit zijn wagen te halen”, zegt Jean-Marie.

Maurice zal gelukkig herstellen na een lange revalidatie. Maar voor hetzelfde geld was hij daar achter het stuur gestorven Jean-Marie Neirinck

“Pas een halfuur na de ambulance kwam de wegpolitie bijstand verlenen. Nochtans werd ze onmiddellijk opgeroepen door de ambulanciers. Het duurde nog een hele tijd eer de politie de rechterrijstrook had afgezet en vrijgemaakt voor het verkeer. Pas dan, meer dan een uur na zijn beroerte, werd Maurice eindelijk uit de wagen getild via de bestuurderskant en op een brancard weggebracht. Onverantwoord. Ik voelde me op dat moment hulpeloos. Ik zag mijn vriend daar scheefgezakt zitten staren achter het stuur, en kon niks doen om te helpen”, zegt Jean-Marie.

“Maurice heeft veel geluk gehad dat de bloedklonter in zijn hersenen niet is blijven steken en het maar een lichte beroerte was. Achteraf vertelde hij dat hij alles bewust heeft meegemaakt, maar dat hij niet meer kon bewegen. Hij zal gelukkig volledig herstellen na een lange revalidatie. Maar voor hetzelfde geld was hij daar achter het stuur gestorven door gebrek aan signalisatie en gepaste hulpverlening”, zegt Jean-Marie.

“Kwaad ben ik niet, maar de ambulanciers waren wel pisnijdig dat het zo lang duurde. Elke medische interventie op een autosnelweg zou automatisch vergezeld moeten worden van signalisatie zodat de hulpdiensten veilig kunnen werken”, besluit Jean-Marie. Hij pleit ook nog voor de installatie van de app Echo 112 op je gsm. Die zendt automatisch een hulpsignaal en je locatie uit met één druk op de knop.