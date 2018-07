Zonnerun-team krijgt 'Dankjewel' 18 juli 2018

Tijdens de 33ste Zonnerun kreeg het team dat deze organisatie al die jaren mogelijk maakte een welgemeende 'Dankjewel'.





Het koppel Jack De Kort en Meeyug Gorremans hadden een cadeautje meegebracht en had vooral mooie woorden van dank die ze uitspraken in het bijzijn van de Zonnerun-ploeg.





De vzw Zonnerun organiseert al 33 jaar een rondrit met trikes, moto's en oldtimers met als hoofdrolspelers mensen met een beperking. "Aanvankelijk nam ik alleen deel, enkele jaren later bracht ik mijn vriendin Meeyug mee. Telkens was de Zonnerun een hoogtepunt van het jaar. Nergens werden we warmer onthaald dan hier in Eindhout."





(EJM)