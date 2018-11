Zesdeklassers belonen fluodragers op weg naar school Kristof Baelus

26 november 2018

10u00 0 Laakdal De leerlingen van het zesde leerjaar van GBS Eindhout belonen de kinderen die ’s ochtends zichtbaar zijn in het verkeer. Langsheen verschillende schoolroutes vatten de leerlingen van het zesde leerjaar post. Zij belonen tijdens de wintermaanden leerlingen die hun fluovestje dragen.

‘Het is belangrijk om tijdens de donkere wintermaanden zichtbaar te zijn in het verkeer’, aldus Thomas Cox, leerlingen uit het zesde leerjaar.

‘Het valt op dat het dragen van fluovest van in de kleuterschool goed wordt opgevolgd. Door zulke acties op touw te zetten met onze zesdeklassers hoop ik dat zij het dragen van een fluovest ook in de middelbare school volhouden. Jammer genoeg merken we dat het dragen van fluo in de middelbare school minder wordt opgevolgd’, vertelt Stein Voet, leerkracht in het zesde leerjaar.