Zes inbraken 26 januari 2018

Op minstens zes plaatsen in Vorst-Laakdal is woensdag ingebroken. De inbraken zijn 's avonds tussen 19 uur en 22 uur vastgesteld.





Drie inbraken zijn gepleegd aan Vogelzang. Bij één woning hebben de indringers geld, juwelen, parfum en een horloge gestolen. Eerst hebben ze de achterdeur geforceerd. Elders in de straat braken de dieven een dakraam open nadat ze op een dakterras waren geklommen. Hier maakten ze juwelen buit. Bij een derde woning braken ze een keukenraam open, maar maakten ze geen buit. In de Rode Kruisstraat kregen twee woningen inbrekers op bezoek. Op één van de plaatsen is een raam aan de achterkant van het huis ingeslagen. De dieven maakten geld buit. Over de andere inbraak in deze straat is niets gekend.Rond 22 uur kreeg de politie ook nog een melding vanuit de Toke Van Nestestraat. Dieven forceerden er een achterdeur. De buit is niet gekend. (JVN)