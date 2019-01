Winterwandeling met GBS Eindhout Jean Eykmans

14 januari 2019

11u54 0

De leerkrachten en leerlingen van de gemeentelijke basisschool van Eindhout organiseren op vrijdag 18 januari een winterwandeling in de bossen van Eindhout. Het vertrek van de wandeling vindt plaats aan de nieuwe kantine van Speeltuin Dennenoord in de Smallestraat 4, en kan genomen worden tussen 17 en 19 uur. Langsheen de bossen in Eindhoutberg worden wandelaars getrakteerd op een geanimeerde vertelling. Ook de innerlijke mens wordt uiteraard verwend met een heerlijk soepje. De deelnameprijs bedraagt 5 euro voor een volwassene, 3 euro voor een kind. Inschrijven kan in GBS Eindhout, Schoolstraat 42, Eindhout-Laakdal of bij Stein Voet via steinvoet@live.com, tel. 0494/88.54.50.