Wielertoerist aangereden 12 juni 2018

Een 62-jarige man uit Laakdal is zaterdagnamiddag rond 14.30 uur gewond geraakt op het kruispunt van de Leemstraat met de Netelstraat in Voortkapel (Westerlo). De wielertoerist werd er op zijn fiets aangereden door een auto.





Het slachtoffer is met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. (JVN)