Wie kroont zich tot petanquekampioen? 11 mei 2018

Aan de gemeentelijke sporthal in de Kwade Plas 1 in Veerle vindt op donderdag 17 mei van 13 tot 17 uur een petanquetornooi plaats. Er wordt gespeeld door teams van 3 personen. Wie geen team van 3 personen kan samenstellen kan toch meedoen, er worden ook trio's ter plaatse samengesteld. Wie niet over eigen petanqueballen beschikt, kan dit melden. Er worden, zolang de voorraad strekt, petanqueballen ter beschikking gesteld. Inschrijven voor dit recreatief petanquetornooi kan tot 15 mei via e-mail aan senioren@laakdal.be of telefonisch via 013/37.01.10 aan het onthaal in het gemeentehuis, Markt 19. Deelnemen kost 3 euro per persoon. (EJM)