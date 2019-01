Werken begraafplaats Veerle starten deze week

Jean Eykmans

28 januari 2019

De herinrichtingswerken aan de begraafplaats in Veerle gaan deze week van start. De heraanleg kadert in de gemeentelijke toekomstvisie voor begraafplaatsen. Het gemeentebestuur wil de nabestaanden op een serene manier tot rust laten komen bij hun dierbare overledenen. “Daarom streven we naar uniforme, toegankelijke en aantrekkelijke begraafplaatsen. Bij de opmaak van het plan heeft het gemeentebestuur getracht de burgers zo veel mogelijk inspraak te geven. Zo maakte de dienst Burger– en Welzijnszaken samen met een werkgroep een uitgebreide toekomstvisie op. Heel concreet willen we de paadjes toegankelijker en onderhoudsvriendelijk maken, er worden meer banken geplaatst en ook de strooiweide wordt anders ingericht. Ook de begraafplaats voor kinderen wordt heraangelegd. Bovendien wordt er een paviljoentje voorzien waar de bezoekers bij slecht weer kunnen schuilen en waar men ook de laatste groet kan brengen aan de kist of urne. Hier zullen sanitair, een informatiebord en de nodige voorzieningen om het graf netjes te houden aanwezig zijn. In 2017 werd de begraafplaats van Vorst-Centrum heringericht tot een groene omgeving die ruimte biedt voor stilte, respect en herdenking. De uitvoering van het project is goed verlopen en heeft een mooi resultaat opgeleverd. Wij mochten reeds vele positieve reacties van bezoekers ontvangen. Hopelijk komen wij in Veerle ook tot zo’n gedragen project.”, zegt schepen voor begraafplaatsen Gerda Broeckx (CD&V). De herinrichting zal 90 werkdagen in beslag nemen. Tijdens de werken zal er beperkte hinder mogelijk zijn.