Vrachtwagen met lading glas gaat door vangrail 13 juni 2018

Een ongeval met een vrachtwagen met een lading glas op de E313 richting Antwerpen heeft gisterenochtend voor zware hinder gezorgd. De vrachtwagenchauffeur week rond 8 uur ter hoogte van Geel-Oost in onduidelijke omstandigheden naar rechts uit en belandde zo in de vangrail. De bestuurder raakte niet gewond, maar de brandweer was wel een hele tijd in de weer om het glas op te ruimen. Daardoor bleef de rechterrijstrook tot ongeveer 11 uur versperd en kon het verkeer enkel passeren via de linkerrijstrook. Vanuit Limburg zorgde dat voor een ellenlange file. (WDH/