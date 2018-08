Volksspelen aan picknickhutten tijdens fietstocht 30 augustus 2018

De tweede editie van de Huttentuttenfietstocht van VVV Laakdal kon rekenen op de deelname van 182 kinderen en volwassenen. De familiale fietstocht leidde langs de zes picknickhutten die verspreid staan over het Laakdals grondgebied: in Varendonk, Veerle-Heide, Klein- en Groot-Vorst, Eindhout en in Veerle op het marktplein. Aan iedere picknickhut konden de fietsers halt houden en enkele spelletjes doen waaronder tal van volksspelen zoals sjoelbakken, boogschieten en hoefijzergooien. VVV Laakdal kreeg daarbij de assistentie van leden van de plaatselijke KWB-afdeling, 't Perdje (een vereniging waar personen met een mentale beperking kennis kunnen maken met paardrijden) en het Rode Kruis. Na afloop werd iedere deelnemer getrakteerd op een verfrissend ijsje.





(EJM)