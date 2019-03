Voetpad Oude Tramlijn wordt doorgetrokken Wouter Demuynck

18 maart 2019

Het gemeentebestuur gaat in eigen beheer het voetpad aan de Oude Tramlijn in Eindhout (Laakdal) doortrekken. In 2017 werd reeds een voetpad aan de Oude Tramlijn aangelegd tussen de Sint-Lambertusstraat en de Kapelleberg. Nu wordt dat voetpad verder doorgetrokken.

“Op die manier worden de serviceflats ‘De Maalder’ veiliger verbonden met Eindhoutdorp”, weet een tevreden CD&V-seniorenvoorzitter en Eindhoutenaar Ward Sledsens.