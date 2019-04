Vlaamse steun voor twee rioleringsprojecten Wouter Demuynck

13 april 2019

16u34 0 Laakdal Laakdal krijgt vanuit de Vlaamse overheid een financieel duwtje in de rug voor twee rioleringsprojecten. Van de 1.753.000 euro voor de twee projecten zal 75% gesubsidieerd worden.

Op vraag van Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Koen Van den Heuvel (CD&V) werd een dubbel investeringspakket goedgekeurd. Via het Optimalisatieprogramma 2020 krijgt Aquafin de opdracht om een bijkomende reeks rioleringsprojecten uit te voeren. Via het subsidieprogramma krijgen 184 gemeentelijke rioleringsprojecten de garantie dat 75% van de kostprijs gesubsidieerd zal worden.

Voor Laakdal gaat het om twee projecten. Een eerste project omvat de aanleg van verbindingsriolering op de Diestsebaan-Averboodsebaan en de gemeentelijke riolering op de Averboodsebaan. De aanleg van fietspaden zal gelijktijdig uitgevoerd worden, in samenspraak met Agentschap Wegen en Verkeer. De kostprijs voor het project wordt geraamd op 1.368.000 euro. Het tweede project is de aanleg van een gescheiden stelsel op de Kanaalweg, waarvan de kostprijs op 385.000 euro komt. De timing van de werken wordt later nog bekendgemaakt.